  Новости
Украинские дороги постепенно оборудуют антидроновой защитой, скриншот видео

Более 1,1 тыс. км дорог уже оборудовано антидроновой защитой — Минобороны

18 мая 2026, 18:46
В Україні уже понад 1 тис. 170 км маршрутів уже обладнано антидроновим захистом.

Про це сьогодні, 18 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Ворог активно застосовує FPV-дрони для атак на транспорт і логістичні маршрути біля лінії фронту. Саме тому Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових регіонах, — зазначив він. — Такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога.

Федоров зазначив, що за останні місяці суттєво прискорилися темпи та вдвічі зросла швидкість будівництва антидронового захисту доріг:

  • порівняно з 2025 роком темпи зросли з 4 до 8,5 км щодня;
  • лише за лютий-квітень облаштовано 430 км антидронового захисту та відновлено 106 км доріг;
  • загалом уже захищено понад 1 тис. 170 км логістичних маршрутів.

Окремий напрям — відновлення доріг у прифронтових регіонах. Роботи тривають у п’яти областях. Уже відновлено понад 60 км доріг, зокрема завершено три ділянки на Запорізькому та Харківському напрямках, — розповів Федоров.

У сучасній війні логістика визначає стійкість фронту. Захищена логістика — збережені життя, — додав він.

Источник: Ракурс


