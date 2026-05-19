Ракурс
Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: ГСЧС

В Краматорске шестеро раненых из-за российских обстрелов (ФОТО)

19 мая 2026, 14:24
У Краматорську на Донеччині через російські масовані удари по різних районах міста щонайменше шестеро людей поранені, пошкоджені житлові будинки.

Про це сьогодні, 19 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники:

  • надали допомогу постраждалим;
  • визволили двох людей із заблокованої квартири житлової п’ятиповерхівки;
  • відчинили двері підсобного приміщення, де перебував поранений чоловік. Постраждалого передали працівникам «швидкої».
  • ліквідували пожежу у житловій чотириповерхівці.

Наслідки російських обстрілів Краматорська, фото: ДСНС

