Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: ГСЧС
В Краматорске шестеро раненых из-за российских обстрелов (ФОТО)
У Краматорську на Донеччині через російські масовані удари по різних районах міста щонайменше шестеро людей поранені, пошкоджені житлові будинки.
Про це сьогодні, 19 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що рятувальники:
- надали допомогу постраждалим;
- визволили двох людей із заблокованої квартири житлової п’ятиповерхівки;
- відчинили двері підсобного приміщення, де перебував поранений чоловік. Постраждалого передали працівникам «швидкої».
- ліквідували пожежу у житловій чотириповерхівці.