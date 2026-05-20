Российские дроны массированно ударили по Конотопу, шесть человек получили ранения. Фото:

Російські безпілотники вночі 20 травня масовано атакували Сумську область.

Були зафіксовані влучання дроні-камікадзе у житловий сектор у Конотопській та Шосткинській громадах. Наразі триває ліквідація наслідків атак. Людей евакуюють із пошкоджених та прилеглих будинків. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

За його інформацією, наразі відомо про шістьох постраждалих у Конотопі.

Інформація щодо поранених уточнюється. Молимося, аби обійшлося без жертв, — додав очільник ОВА.

Конотопський міський голова Артем Семеніхін поінформував, що один із «шахедів» влучив у багатоповерховий житловий будинок. Там внаслідок удару обвалилося три поверхи. Також у місті багато пошкоджених будинків, квартир та адміністративних будівель. Крім того, ворожі дрони зруйнували місцевий музей.

Нагадаємо, вночі 20 травня у Дніпрі внаслідок російської атаки були понівечені склади з продуктами харчування. Загинули двоє осіб, а шестеро дістали поранення. А у Вільнянську Запорізької області окупанти поцілили по приватному будинку, там відомо про чотирьох постраждалих.