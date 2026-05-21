Александр Сырский, фото: ВСУ

ЗСУ, за умови обмежених ресурсів, для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику намагаються перейти від «війни на виснаження» до асиметричної стратегії.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, котрий взяв участь у засіданні Військового комітету Євросоюзу на рівні головнокомандувачів, де розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні.

Наші головні завдання — зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати уражень по тилах росіян, у тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, — зазначи він.

Сирський наголосив, що значну частку втрат ворогу завдають підрозділи безпілотних систем в усіх трьох доменах — повітряному, сухопутному та морському.

Середній показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем СБС за місяць складає 15 осіб.

Він зазначив, що оперативна ситуація на полі бою залишається складною, проте за підсумками як минулого року, так і цієї весни ЗСУ не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей так званої «спеціальної воєнної операції».

Водночас Сили оборони, як і раніше, насамперед потребують ППО, ПРО та ракети для цих систем.