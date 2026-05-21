Полицейський сбив російський БпЛА з термітною смесью над Константиновкою.

Російська армія намагалася розпилити термітну суміш над Костянтинівкою.

Боєць мобільної вогневої групи бригади «Хижак» збив у Костянтинівці російський безпілотник «Молнія» з термітною сумішшю. Загарбники використовують такі БпЛА для випалювання антидронових сіток і позицій. Про це бригада «Хижак» при Департаменті патрульної поліції України повідомила у Facebook.

Зазначається, що захисники з позивним Джанго зафіксував російський дрон під час бойового чергування. Він вирішив відкрити вогонь по цілі після того, як побачив, що той розпилює запалювальну суміш.

Я спочатку не зрозумів, що це. Думали, фосфор. Горить, тягне за собою шлейф. Вперше таке бачив. Вирішив стріляти, — розповів Джанго.

Поліцейський розказав, що спочатку він відстрелив підвіс із запалювальною сумішшю. Таким чином він не дав дрону виконати завдання, а потім збив і сам БпЛА.

Як відомо, безпілотники, які розпилюють терміт, що палає, прозвали «драконами». Ця суміш легко знищує бліндажі, маскувальні сітки та лісосмуги. Використання термітів у війні не є новим.

