Марк Рубио, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

Тристоронні переговори між Україною, США та Росією наразі перебувають «на паузі», проте Вашингтон допускає їх відновлення за певних умов.

Про це на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Рубіо, США долучилися до переговорного процесу, оскільки, за його словами, були єдиними, з ким готові були вести переговори і Україна, і РФ:

На жаль, ці переговори не дали результатів. Ми готові й надалі виконувати цю роль. Незважаючи на неправдиві витоки інформації, незважаючи на розповіді про те, що ми змушуємо українців займати ту чи іншу позицію, що не відповідає дійсності.

Рубіо наголосив, що наразі такі переговори не ведуться.

Він додав, що США готові до подальших зустрічей, якщо побачать можливість організувати переговори, які будуть продуктивними і зможуть принести результат:

Протягом останніх кількох місяців ми відчували, що прогресу не було багато, але, можливо, динаміка зміниться. Ми також не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять.

Рубіо вважає, що війна в Україні може закінчитися лише шляхом переговорного врегулювання. На його переконання, війна не закінчиться військовою перемогою Києва або Москви «з традиційної точки зору визначення військових перемог».

Джерело: «РБК-Україна»