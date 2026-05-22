Уничтожение российской техники, скриншот видео

FPV-дрони 3-ї окремої штурмової бригади знищили мотоцикли, квадроцикли, танк та живу силу російських загарбників.

Відповідне відео, на якому показано робота пілотів 1-го мехбату Третьої штурмової, сьогодні, 22 травня, опубліковане у Telegram-каналі 3-ї ОШБр.

FPV Трійки коригують маршрут ворога на українських дорогах. На чому б не пересувалися пі*ари: мотоциклах, квадроциклах чи танках — їхній шлях закінчується в пеклі, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів по техніці та особовому складу окупантів, зняті камерами FPV-дронів.