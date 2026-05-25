Перезахоронение лидера ОУН и полковника УНР Андрея Мельника и его жены состоялось в Киевской области. Фото:

Перепоховання лідера ОУН й полковника УНР Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник відбулося 25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі.

На церемонії були присутні керівництво держави: президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Юлія Свириденко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова Офісу президента Кирило Буданов. Також були військові, представники громадськості та духовенства, а також колишній президент Віктор Ющенко. Про перепоховання Свириденко написала у Telegram.

За її словами, це стало першим в історії України перепохованням видатних українців, яке організували на найвищому державному рівні.

Це перший крок у реалізації ініціативи президента України зі створення Національного пантеону і перше в історії України перепоховання видатних українців, яке відбувається на високому державному рівні у співпраці Офісу президента, народних депутатів, Уряду та Українського інституту національної пам’яті, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Андрій Мельник — український військовий і політичний діяч, який був одним із найближчих соратників першого голови ОУН Євгена Коновальця. Він помер у 1964 році, а поховали його в Люксембурзі.

Нагадаємо, ексгумація полковника Андрія Мельника та його дружини пройшла 19 травня. А вже 21 травня прах лідера ОУН та його дружини зустріли кордоні зі Словаччиною.