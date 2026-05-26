В Днепре поврежден склад ООН, фото: WFP

Склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) у Дніпрі, який використовувався для гуманітарних операцій організації, вчора, 25 травня, зазнав цілеспрямованого удару російською ракетою «Іскандер».

Унаслідок цього було знищено значну кількість продовольства, призначеного для підтримки людей, які проживають поблизу лінії фронту. Про це повідомляє прес-служба ВПП.

Зазначається, що:

на момент атаки на об'єкті зберігалася гуманітарна продовольча допомога, якої вистачило б для забезпечення 130 тис. осіб — її орієнтовна вартість становила 1,4 млн дол. США;

усі співробітники ВПП у безпеці.

Цілеспрямовані атаки на гуманітарних працівників, які намагаються рятувати невинних мирних жителів, що постраждали від війни, є злочином і порушенням міжнародного гуманітарного права, — наголосив представник ВПП ООН в Україні Річард Рейган.

Цей склад зазнає удару вже вдруге.

У листопаді 2025 року він був пошкоджений унаслідок атаки безпілотника. А за останні 18 місяців ВПП зафіксувала понад 84 інциденти, від яких постраждали її склади, транспортні засоби, пункти видачі допомоги, а також майно місцевих гуманітарних партнерів по Україні, — додав Рейган.

У ВПП зазначають, що попри зростання безпекових ризиків продовжують щомісяця надавати критично важливу продовольчу та грошову допомогу майже 600 тис. людей у прифронтових регіонах України.