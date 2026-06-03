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Последствия российского удара по Краматорску, фото: ГСЧС

В Краматорске удар БпЛА привел к масштабному пожару (ФОТО)

3 июн 2026, 15:38
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У Краматорську на Донеччині сьогодні, 3 червня, внаслідок удару російського дрона спалахнула масштабна пожежа.

Пошкоджень зазнали автомобілі та господарська споруда на приватній території. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники загасили господарську споруду та 10 автівок. Загальна площа займання склала 200 кв. м, — розповіли у відомстві. — На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки російського удару по Краматорську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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