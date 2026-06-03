Последствия российского удара по Краматорску, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214203-v-kramatorske-udar-bpla-privel-k-masshtabnomu-pojaru-foto.html

Ракурс

У Краматорську на Донеччині сьогодні, 3 червня, внаслідок удару російського дрона спалахнула масштабна пожежа.

Пошкоджень зазнали автомобілі та господарська споруда на приватній території. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.