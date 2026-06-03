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Последствия российского удара по Краматорску, фото: ГСЧС
В Краматорске удар БпЛА привел к масштабному пожару (ФОТО)https://racurs.ua/n214203-v-kramatorske-udar-bpla-privel-k-masshtabnomu-pojaru-foto.htmlРакурс
У Краматорську на Донеччині сьогодні, 3 червня, внаслідок удару російського дрона спалахнула масштабна пожежа.
Пошкоджень зазнали автомобілі та господарська споруда на приватній території. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники загасили господарську споруду та 10 автівок. Загальна площа займання склала 200 кв. м, — розповіли у відомстві. — На щастя, обійшлося без постраждалих.