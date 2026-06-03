Наслідки російського удару по Краматорську, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214203-u-kramatorsku-udar-bpla-pryzviv-do-masshtabnoyi-pojeji-foto.html

Ракурс

У Краматорську на Донеччині сьогодні, 3 червня, внаслідок удару російського дрона спалахнула масштабна пожежа.

Пошкоджень зазнали автомобілі та господарська споруда на приватній території. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.