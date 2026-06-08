Украинские электробайки Wolfstorm. Фото: МОУ

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Збройні сили України отримають безшумні українські електробайки Wolfstorm.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання в арміх вітчизняний електромотоцикл Wolfstorm («Штурмовий вовк»). Цей байк поєднує переваги класичного мотоцикла з двигуном внутрішнього згоряння і електротехніки. Мотоцикл розробили спеціально для виконання військових місій за схемою mid drive у складних умовах. Про це оборонне відомство 8 червня повідомило у Telegram.

Український «Штурмовий вовк» важить 105 кг й має запас ходу до 100 км. Електробайк може розігнатися до 80 км/год. й заряджається за 4 год. Також передбачена можливість швидкої заміни акумулятора. Мотоцикл може вмістити двох бійців з додатковим спорядженням.

Зазначається, що Wolfstorm може застосовуватись для військової розвідки, ротація особового складу, транспорту розрахунків БПАК, логістики, евакуації, а також патрулювання і охорони об'єктів. Також ці байки можуть стати транспортом саперів.

Мотоцикли наразі залишаються одними з найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами. Вони забезпечують українським військовим високу мобільність, швидкість пересування та оперативність виконання завдань, особливо в умовах складної логістики, відсутності доріг чи під час роботи малих груп, — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, у Збройних силах України почнуть експлуатувати вітчизняний наземний логістично-евакуаційний роботизований комплекс Vepr. Перші модель цього робота вже працюють на фронті з 2024 року. Українські розробники суттєво модернізували платформу, взявши до уваги відгуки військових.