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СБУ поразила две нефтеперекачивающие станции в РФ, фото: СБУ

СБУ поразила нефтеперекачивающие станции, обеспечивающие горючим Москву

10 июн 2026, 12:54
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Спецпризначенці «Альфи» СБУ уразили нафтоперекачувальні станції «Второво» та «Лобково» у Володимирській області РФ.

Відстань до цілей становить близько 700 км. Про це сьогодні, 10 червня, повідомив прес-центр СБУ.

Основне призначення станцій — перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ, — розповіли у СБУ,

Зазначається, що місцева влада підтвердила пожежі на двох об'єктах інфраструктури після ударів безпілотників СБУ.

Крім того, дані сервісу супутникового відстеження пожеж NASA FIRMS показують, що у районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій зафіксовані термальні аномалії.

Ураження таких об'єктів має стратегічне значення, адже вони є важливими ланками паливної логістики росії. Порушення роботи нафтоперекачувальних станцій ускладнює постачання пального до промислових центрів і військової інфраструктури, а також негативно впливає на експорт нафтопродуктів, — наголошують у СБУ. —  Кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості держави-агресора.

Источник: Ракурс


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