СБУ уразила нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москву

СБУ уразила нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москвуhttps://racurs.ua/ua/n214334-sbu-urazyla-naftoperekachuvalni-stanciyi-yaki-zabezpechuut-palnym-moskvu.htmlРакурс
Спецпризначенці «Альфи» СБУ уразили нафтоперекачувальні станції «Второво» та «Лобково» у Володимирській області РФ.
Відстань до цілей становить близько 700 км. Про це сьогодні, 10 червня, повідомив прес-центр СБУ.
Основне призначення станцій — перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ, — розповіли у СБУ,
Зазначається, що місцева влада підтвердила пожежі на двох об'єктах інфраструктури після ударів безпілотників СБУ.
Крім того, дані сервісу супутникового відстеження пожеж NASA FIRMS показують, що у районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій зафіксовані термальні аномалії.
Ураження таких об'єктів має стратегічне значення, адже вони є важливими ланками паливної логістики росії. Порушення роботи нафтоперекачувальних станцій ускладнює постачання пального до промислових центрів і військової інфраструктури, а також негативно впливає на експорт нафтопродуктів, — наголошують у СБУ. — Кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості держави-агресора.