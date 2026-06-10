СБУ уразила нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москву

СБУ уразила дві нафтоперекачувальні станції у РФ, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n214334-sbu-urazyla-naftoperekachuvalni-stanciyi-yaki-zabezpechuut-palnym-moskvu.html

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Спецпризначенці «Альфи» СБУ уразили нафтоперекачувальні станції «Второво» та «Лобково» у Володимирській області РФ.

Відстань до цілей становить близько 700 км. Про це сьогодні, 10 червня, повідомив прес-центр СБУ.

Основне призначення станцій — перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ, — розповіли у СБУ,

Зазначається, що місцева влада підтвердила пожежі на двох об'єктах інфраструктури після ударів безпілотників СБУ.

Крім того, дані сервісу супутникового відстеження пожеж NASA FIRMS показують, що у районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій зафіксовані термальні аномалії.