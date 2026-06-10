Дороги на Волыни оборудуют антидроновыми сетками из-за угрозы из Беларуси

На Волыни дороги оборудуют антидроновыми сетками, фото: Командование Сил поддержки ВСУ

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У Волинській області на окремих ділянках доріг встановлять антидронові сітки.

Про це під час зустрічі у прикордонній із Білоруссю Шацькій селищній раді розповів очільник Волинської ОВА Роман Романюк, повідомляє прес-служба селищної ради.

Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати, — наголосив він.

Романюк зазначив, що підготовка оборонних рубежів на Волині розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. Сьогодні в області вже облаштовані інженерні загородження, й укріплені оборонні позиції, а також реалізовуються нові безпекові заходи.

Нагадаємо, у березні в Міноборони повідомляли, що на Дніпропетровщині 42 км маршруту облаштували антидроновим захистом.