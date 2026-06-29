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Ракурс
На Волыни удар молнии травмировал семь человек, фото: Нацполиция

Семь человек пострадали из-за удара молнии на Волыни (ФОТО)

29 июн 2026, 23:13
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На Волині через удар блискавки постраждали семеро людей.

Подія сталася сьогодні, 29 червня, у селі Озеро Ківерцівської громади. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього 7 людей втратили свідомість, четверо з них — неповнолітні. На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки, — розповіли у поліції.

Крім того, негода пошкодила приміщення і транспортні засоби в Луцькому і Ковельському районах області.

Правоохоронці закликають громадян бути більш обережними під час негоди:

За можливості, утримайтеся від поїздок та перебування на вулиці під час грози і шквального вітру, не ховайтеся під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд. У разі перебування біля водойм негайно залиште берег і знайдіть безпечне укриття.

На Волині удар блискавки травмував сімох людей, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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