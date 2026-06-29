На Волыни удар молнии травмировал семь человек, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n214710-sem-chelovek-postradali-iz-za-udara-molnii-na-volyni-foto.html

Ракурс

На Волині через удар блискавки постраждали семеро людей.

Подія сталася сьогодні, 29 червня, у селі Озеро Ківерцівської громади. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього 7 людей втратили свідомість, четверо з них — неповнолітні. На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки, — розповіли у поліції.

Крім того, негода пошкодила приміщення і транспортні засоби в Луцькому і Ковельському районах області.

Правоохоронці закликають громадян бути більш обережними під час негоди: