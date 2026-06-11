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Ракурс
Уничтожение вражеских целей, скриншот видео

Маскировка не помогла — дроны на оптоволокне уничтожили ряд вражеских целей (ВИДЕО)

11 июн 2026, 16:03
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Дрони на оптоволокні підрозділу «Фенікс» знищили низку ворожих цілей на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.

Відповідне відео сьогодні, 11 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

У новій добірці уражень — справжня класика фронтового полювання: ворожа піхота, мотоцикли, квадроцикли, укриття та інші цілі, яким не допомогли ні маскування, ні спроби втекти, — розповіли у ДПСУ.

Прикордонники наголошують, що кожен такий виліт — це ще одна зірвана атака, врятована позиція чи ще кілька окупантів, які «вже нікуди не підуть і не поїдуть».

Источник: Ракурс


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