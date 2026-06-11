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Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС
Рашисты за сутки 40 раз наносили удары по Днепропетровщине — 12 пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n214374-rashisty-za-sutki-40-raz-nanosili-udary-po-dnepropetrovschine-12-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 червня, протягом дня понад 40 разів завдавали ударів по трьох районах Дніпропетровської області.
Постраждали 12 людей, серед них — підліток. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зокрема:
- у Нікопольському районі пошкоджено адмінбудівлю, АЗС, приватні житлові будинки та автомобілі. Постраждали п’ятеро людей, серед них 15-річна дівчина;
- у Синельниківському районі пошкоджені близько 20 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди та транспортні засоби. Постраждали семеро людей№
- у Криворізькому районі пошкоджена АЗС.
Підрозділи ДСНС ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російських ударів, — розповіли у відомстві.