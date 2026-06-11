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Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС

Рашисты за сутки 40 раз наносили удары по Днепропетровщине — 12 пострадавших (ФОТО)

11 июн 2026, 20:10
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Російські загарбники сьогодні, 11 червня, протягом дня понад 40 разів завдавали ударів по трьох районах Дніпропетровської області.

Постраждали 12 людей, серед них — підліток. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема:

  • у Нікопольському районі пошкоджено адмінбудівлю, АЗС, приватні житлові будинки та автомобілі. Постраждали п’ятеро людей, серед них 15-річна дівчина;
  • у Синельниківському районі пошкоджені близько 20 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди та транспортні засоби. Постраждали семеро людей№
  • у Криворізькому районі пошкоджена АЗС.

Підрозділи ДСНС ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російських ударів, — розповіли у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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