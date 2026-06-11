Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 11 червня, протягом дня понад 40 разів завдавали ударів по трьох районах Дніпропетровської області.

Постраждали 12 людей, серед них — підліток. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема:

у Нікопольському районі пошкоджено адмінбудівлю, АЗС, приватні житлові будинки та автомобілі. Постраждали п’ятеро людей, серед них 15-річна дівчина;

у Синельниківському районі пошкоджені близько 20 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди та транспортні засоби. Постраждали семеро людей№

у Криворізькому районі пошкоджена АЗС.