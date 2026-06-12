Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n214394-est-resurs-chtoby-uvelichit-vyplaty-v-armii-do-30-tys-griven-v-tylu-zelenskiy.html

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Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сьогодні, 12 червня,

анонсував підвищення виплат військовослужбовцям, нові контракти для піхотинців та додаткові фінансові стимули для бойових командирів.

Він зазначив, що провів відповідні наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком.

За словами Зеленського, перші нові доплати Кабмін має запровадити вже в червні.

Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії, — розповів Зеленський.

Крім того, контракти мають бути пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки.

Гарантовані терміни й реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні, — зазначив він.

Також Зеленський повідомив, що «доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію». Він анонсував, що щодо цього також буде більше механізмів рекрутингу.