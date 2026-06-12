Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии до 30 тыс. гривен в тылу — Зеленскийhttps://racurs.ua/n214394-est-resurs-chtoby-uvelichit-vyplaty-v-armii-do-30-tys-griven-v-tylu-zelenskiy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сьогодні, 12 червня,
анонсував підвищення виплат військовослужбовцям, нові контракти для піхотинців та додаткові фінансові стимули для бойових командирів.
Він зазначив, що провів відповідні наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком.
За словами Зеленського, перші нові доплати Кабмін має запровадити вже в червні.
Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії, — розповів Зеленський.
Крім того, контракти мають бути пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки.
Гарантовані терміни й реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні, — зазначив він.
Також Зеленський повідомив, що «доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію». Він анонсував, що щодо цього також буде більше механізмів рекрутингу.
Третє - подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони, — додав Зеленський. — Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень.