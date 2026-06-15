Рашисты атаковали Камышеваху во время выдачи гуманитарной помощи, есть раненые

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Последствия атаки российских беспилотников в Запорожье, фото: Запорожская ОВА
Рашисты атаковали Камышеваху во время выдачи гуманитарной помощи, есть раненыеhttps://racurs.ua/n214423-rashisty-atakovali-kamyshevahu-vo-vremya-vydachi-gumanitarnoy-pomoschi-est-ranenye.htmlРакурс
На Запоріжжі російські загарбники атакували безпілотниками селище Комишуваха Запорізького району під час видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям.
Про це сьогодні, 15 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям, — розповів він. — Осколкові поранення дістали 4 людей. Їм надана вся необхідна медична допомога.
До цього рашисти також атакували безпілотниками один із районів Запоріжжя. Поранено двох людей, їх госпіталізували.
Крім того, у Запорізькому районі:
- у Лисогірці дрон влучив у легковий автомобіль. Пораненого чоловіка сусіди відвезли у лікарню;
- у Кушугумі FPV-дрон атакував авто швидкої допомоги на території медзакладу, поранено жінку.