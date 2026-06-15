Рашисты атаковали Камышеваху во время выдачи гуманитарной помощи, есть раненые

Последствия атаки российских беспилотников в Запорожье, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n214423-rashisty-atakovali-kamyshevahu-vo-vremya-vydachi-gumanitarnoy-pomoschi-est-ranenye.html

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На Запоріжжі російські загарбники атакували безпілотниками селище Комишуваха Запорізького району під час видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Про це сьогодні, 15 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям, — розповів він. — Осколкові поранення дістали 4 людей. Їм надана вся необхідна медична допомога.

До цього рашисти також атакували безпілотниками один із районів Запоріжжя. Поранено двох людей, їх госпіталізували.

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