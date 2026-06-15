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Ракурс
Наслідки атаки російських безпілотників на Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

Рашисти атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги, є поранені

15 чер 2026, 14:55
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На Запоріжжі російські загарбники атакували безпілотниками селище Комишуваха Запорізького району під час видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Про це сьогодні, 15 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям, — розповів він. — Осколкові поранення дістали 4 людей. Їм надана вся необхідна медична допомога.

До цього рашисти також атакували безпілотниками один із районів Запоріжжя. Поранено двох людей, їх госпіталізували.

Крім того, у Запорізькому районі:

  • у Лисогірці дрон влучив у легковий автомобіль. Пораненого чоловіка сусіди відвезли у лікарню;
  • у Кушугумі FPV-дрон атакував авто швидкої допомоги на території медзакладу, поранено жінку.

Джерело: Ракурс


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