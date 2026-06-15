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Рашисты снова атаковали Херсон БпЛА, фото: LB.ua

В Херсоне шесть женщин ранены из-за атаки российского дрона — ОВА

15 июн 2026, 21:15
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Російські загарбники сьогодні, 15 червня, близько 19.00 атакували з дрона Корабельний район Херсона.

Постраждали шестеро людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок цієї атаки постраждали пʼятеро жінок віком 69, 71, 59, 18 та 30 років. Попередньо, вони отримали мінно-вибухові травми.

Згодом стало відомо, що до лікарні доставили ще одну постраждалу жінку — 62-річна херсонка отримала вибухову травму. Наразі вона перебуває під наглядом медиків.

Крім того, до лікарні також доставили, якого сьогодні росіяни атакували з дрона у Дніпровському районі Херсона. 45-річний херсонець отримав вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Сьогодні вдень внаслідок іншої дронової атаки ворога на Корабельний район постраждали четверо людей, про це повідомляє прес-служба Херсонської МВА.

Усі четверо травмованих були біля одного із супермаркетів:

  • 17-річна дівчина отримала мінно-вибухову травму, уламкове поранення голови та ніг. Медики оцінюють стан потерпілої як тяжкий;
  • мінно-вибухову травму дістала 42-річна жінка;
  • ще двоє постраждалих звернулись до лікарні самостійно. 65-річна жінка та чоловік 43 років отримали мінно-вибухові травми. Наразі вони — під наглядом лікарів.

Источник: Ракурс


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