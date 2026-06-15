Рашисти знову атакували Херсон БпЛА, фото: LB.ua

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 15 червня, близько 19.00 атакували з дрона Корабельний район Херсона.

Постраждали шестеро людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок цієї атаки постраждали пʼятеро жінок віком 69, 71, 59, 18 та 30 років. Попередньо, вони отримали мінно-вибухові травми.

Згодом стало відомо, що до лікарні доставили ще одну постраждалу жінку — 62-річна херсонка отримала вибухову травму. Наразі вона перебуває під наглядом медиків.

Крім того, до лікарні також доставили, якого сьогодні росіяни атакували з дрона у Дніпровському районі Херсона. 45-річний херсонець отримав вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Сьогодні вдень внаслідок іншої дронової атаки ворога на Корабельний район постраждали четверо людей, про це повідомляє прес-служба Херсонської МВА.

Усі четверо травмованих були біля одного із супермаркетів: