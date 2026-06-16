Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 230 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n214439-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-230-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 385 тис. 420 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 230 осіб. Про це сьогодні, 16 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 26 танків;

24 тис. 768 бойових броньованих машин;

44 тис. 118 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 872 одиниці РСЗВ;

1 тис. 427 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 667 наземних робототехнічних комплексів;

353 тис. 541 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 783 крилаті ракети;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

107 тис. 508 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 300 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети, та 82 авіаударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 297 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 726 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 49 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.