Оккупанты FPV-дроном убили трех гражданских в Никополе. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації 16 червня атакувала Нікополь Дніпропетровської області.

Ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою. Окупанти вбили матір та сина — жінку 87 років та 51-річного чоловіка. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці. Одна з осіб на момент атаки була в інвалідному візку. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Вранці в ОВА інформували, що понад 10 разів ворог атакував два райони безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Там внаслідок обстрілів були понівечені інфраструктура та автівка, також постраждав 39-річний чоловік. А в Синельниківському районі окупанти вдарили по Шахтарській громаді й пошкодили багатоквартирний будинок та автомобілі.

Нагадаємо, 16 червня російські війська завдали удару по багатоповерховому будинку в місті Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали троє осіб. Наразі на місці події працюють служби.