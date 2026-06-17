Армия РФ обстреляла Запорожье. Фото: ОВА

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Армія Російської Федерації завдала масованих ударів по Запоріжжю.

У середу вночі, 17 червня, окупанти спрямували по місту дрони-камікадзе. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще семеро осіб постраждали. Також виникла пожежа у триповерховому житловому будинку на загальній площі 800 кв. м. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Також у кількох районах Запоріжжя були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура. Рятувальники були змушені призупиняти роботи та йти в укриття, бо існувала загроза повторних ударів. Лише під ранок вдалося ліквідувати займання.

Голова ОВА Іван Федоров поінформував у Telegram, що внаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено дев’ять житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя. Серед них — п’ять багатоквартирних будинків та чотири будинки приватного сектору. Вибухова хвиля повибивала вікна й пошкодила покрівлі.

Нагадаємо, 16 червня російська загарбницька армія завдала удару по багатоповерховому будинку в місті Краматорськ в Донецькій області. Внаслідок обстрілу постраждали троє осіб.