РФ ночью атаковала Украину 119 дронами-камикадзе. Фото:

https://racurs.ua/n214469-rf-nochu-atakovala-ukrainu-119-dronami-kamikadze-byli-popadaniya-na-11-lokaciyah.html

Ракурс

Країна-агресорРосійська Федерація завдала нових ударів по Україні з повітря.

У ніч на 17 червня росіяни запустили 119 ударних БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивні), «Гербера», «Італмас» та дронів-імітаторів типу «Пародія». Ворожі дрони летіли з території окупованого Криму, а також російських Брянська, Курська, Міллєрово й Орла. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Українську атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Українська ППО знешкодила 97 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 20 дронів-камікадзе влучили на 11 локаціях, а також уламки збитих цілей впали на шести локаціях.

У Повітряних силах додали, що російська атака триває — у повітряному просторі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, вночі 17 червня російські окупанти спрямували по Запоріжжю дрони-камікадзе. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще семеро осіб постраждали. Також виникла пожежа у триповерховому житловому будинку на загальній площі 800 кв. м.