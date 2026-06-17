Сторонницу российских оккупантов задержали в Херсонской области. Фото:

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Поплічниця Росії вихваляла фейковий «референдум» під час окупації Херсона.

Безробітна мешканка селища Антонівка, що розташоване поблизу обласного центру, агітувала місцевих жителів «проголосувати» за так зване приєднання Херсонщини до складу РФ. Також вона вихваляла окупантів та виступала на підтримку режиму. А після звільнення правобережжя Херсонщини колаборантка як переселенка переїхала до обласного центру і ховалася в орендованій квартирі. Про це СБУ повідомила у Telegram.

Зазначається, що жінка вела малопомітний спосіб життя і фактично не з’являлася на людях без крайньої необхідності.

Злочини фігурантки задокументували й встановили її місцезнаходження. Під час обшуків у неї вилучили смартфон, з якого вона поширювала пропаганду РФ.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років тюрми та конфіскація майна.

Нагадаємо, в Одесі Служба безпеки України викрила російського агента, який на замовлення ворога він реєстрував супутникові термінали «Старлінк» для збройних угруповань країни-агресора.