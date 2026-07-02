Российские оккупанты маскируются под гражданских для кражи горючего на Херсонщине. Фото:

https://racurs.ua/n214788-okkupanty-maskiruutsya-pod-grajdanskih-dlya-kraji-goruchego-na-hersonschine-partizany.html

Ракурс

Російські військові на окупованих територіях маскуються під цивільних для крадіжки палива та заробітку на дефіциті.

На ТОТ України критично погіршилася ситуація з пальним. Тепер бензин та дизель загарбники масово вилучають для потреб армії РФ під виглядом «громадянських закупівель». Ворожа пропаганда заявляє про регулярні поставки пального на АЗС, а насправді для звичайних людей та місцевого бізнесу бензин та дизель залишаються у глибокому дефіциті. Про це рух опору «АТЕШ» 2 липня повідомив у Telegram.

Також росіяни використовують цинічну тактику маскування. Окупанти перевдягаються у цивільний одяг і на звичайних мікроавтобусах, доверху забитих каністрами, спустошують заправки, щоб приховати реальні маршрути логістичної від української розвідки.

Зазначається, що нагромаджуючи колосальні обсяги пального та залишаючи окуповану частину Херсонщини на межі колапсу, росіяни створюють штучну кризу заради банальної наживи. Українські агенти дізналися, що окремі підрозділи окупантів, такі як бойовики «Ахмата», перетворили цей дефіцит на масштабний спекулятивний бізнес, перепродуючи вкрадене у населення паливо втридорога.

Таким чином, прихована логістика армії РФ тісно переплелася з мародерством і жагою до легкої наживи з боку російських командирів. Але це маскування їм не допоможе — ми фіксуємо кожен такий мікроавтобус, знаємо всі точки перепродажу та оперативно передаємо координати куди слід, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, агентство Reuters інформувало, що Росія має намір почати імпортувати паливо морським шляхом, намагаючись подолати дефіцит бензину, що виник внаслідок масштабних атак ударів українських дронів на її нафтопереробні заводи.