Ракету «Нептун-2» создают оружейники. Фото:

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Крилата ракета «Нептун-2» у майбутньому може з’явилися на озброєнні ЗСУ.

Українське конструкторське бюро «Луч» спільно з найбільшим європейським виробником ракетного озброєння MBDA планують створити нову ракету на базі «Нептуна». Відповідний меморандум вже підписано. Про це повідомила компанія Matra BAE Dynamics Aérospatiale.

Європейці зазначили, що мають необхідні технології та досвід для розробки далекобійних ракетних систем, а фахівці КБ «Луч» володіють унікальними знаннями у створенні та виробництві складного озброєння.

Як відомо, MBDA — це найбільший виробник ракет у Європі, який відомий розробкою ракет Storm Shadow/SCALP, які українські Повітряні сили вже використовують для ударів по обʼєктах армії РФ. Також ці європейці розробили ракети Exocet, Aster, CAMM, Mistral та інші системи озброєння.

А конструкторське бюро «Луч» є розробником ракетного комплексу «Нептун». Інженери кажуть, що дальність сучасних модифікацій ракети сягає до 1 тис. км, а маса бойової частини становить 260 кг.

Нагадаємо, компанія Center of Innovative Technologies Program розробила ракету, яку запускають зі стратосферних куль на висоті від 12 до 18 км. Вона наводиться за допомогою навігаційної системи, а після досягнення висоти близько 6 км навігація повністю вимикається й активується твердопаливний двигун. Відключення систем під час польоту до цілі не дозволяє ворожим засобам РЕБ впливати на ракету.