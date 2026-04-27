https://racurs.ua/n213473-rashody-ukrainy-na-oboronu-dostigli-84-mlrd-dol-ili-40-vvp-sipri.html

Ракурс

Україна посіла сьому сходинку в світі за витратами на військові потреби.

Витрати України на оборону в 2025 році зросли приблизно на 20% (в порівннянні з 2016 роком — на 1 тис. 501%) — до 84,1 млрд дол. або 40% ВВП. Це найбільші військові витрати в історії незалежної України і найбільші витрати в світі стосовно внутрішнього валового продукту. Другу сходинку з витрат ВВП на оборону посідає Алжир з 8,8%. Бюлетень про тренди у світових військових витратах за минулий рік опублікував Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

Перші місця за витратами в списку посідають Сполучені Штати Америки (954 млрд дол.), Китайська Народна Республіка (336 млрд дол.), Російська Федерація (190 млрд дол.), Німеччина (114 млрд дол.), Індія (92,1 млрд дол.) та Велика Британія (89 млрд дол.). Зокрема, РФ минулоріч витратила на 5,9% більше, а в порівнянні з 2016 роком — на 96%.

У SIPRI пишуть, що загальні світові витрати на воєнну сферу зросли на 2,9% і сягнули 2,887 трлн дол. Фахівці наголошують, що витрати на оборону зростають 11 років поспіль. А країни НАТО загалом витратили 1 582 млрд дол., що становить — 55% від світових витрат.

У 2025 році найбільше витрачала Європа (включно з Україною та Росією). На континенті витрати зросли на 14% — до 864 млрд дол.

Нагадаємо, Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) інформував, що США у війні проти Ірану витратили щонайменше 45% високоточних ударних ракет і половину ракет до систем протиповітряної оборони THAAD і Patriot. Також американці витратили приблизно 30% арсеналів ракет Tomahawk, понад 20% далекобійних ракет класу «повітря — поверхня» і майже 20% ракет SM-3 та SM-6. На відновлення цих запасів піде майже чотири або п’ять років.