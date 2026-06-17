Служебные проверки во всех ТЦК анонсировали в Минобороны после инцидента на Одесщине

В ТЦК в Одесской области обнаружили факты незаконного принуждения граждан, фото: ГБР

https://racurs.ua/n214483-slujebnye-proverki-vo-vseh-tck-anonsirovali-v-minoborony-posle-incidenta-na-odesschine.html

Ракурс

Службові перевірки будуть проведені в усіх ТЦК.

Про це сьогодні, 17 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник міністра оборони України лейтенант Мстислав Банік.

Він зазначив, що вчора, 16 травня, провів термінову нараду з Командуванням сухопутних військ щодо інцидентів в Одеському ТЦК.

Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично не припустимо, особливо на 5-й рік війни, — наголосив Банік. -За результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, максимально пильно розібрати звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій.

За словами Баніка, такі інциденти ще раз підтверджують, наскільки критично назріла реформа ТЦК, над якою зараз працюють.