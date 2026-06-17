Службові перевірки в усіх ТЦК анонсували в Міноборони після інциденту на Одещині

Службові перевірки в усіх ТЦК анонсували в Міноборони після інциденту на Одещиніhttps://racurs.ua/ua/n214483-slujbovi-perevirky-v-usih-tck-anonsuvaly-v-minoborony-pislya-incydentu-na-odeschyni.htmlРакурс
Службові перевірки будуть проведені в усіх ТЦК.
Про це сьогодні, 17 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник міністра оборони України лейтенант Мстислав Банік.
Він зазначив, що вчора, 16 травня, провів термінову нараду з Командуванням сухопутних військ щодо інцидентів в Одеському ТЦК.
Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично не припустимо, особливо на 5-й рік війни, — наголосив Банік. -За результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, максимально пильно розібрати звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій.
За словами Баніка, такі інциденти ще раз підтверджують, наскільки критично назріла реформа ТЦК, над якою зараз працюють.
Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад — мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах, — додав він.