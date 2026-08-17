Украинский дальнобойный дрон «Довбуш Т40» кодифицировали в Украине. Фото: МОУ

https://racurs.ua/n215658-vsu-poluchat-otechestvennyy-dalnoboynyy-dron-dovbush-t40.html

Ракурс

Міністерство оборони кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш Т40».

Цей багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня призначений для глибинної розвідки, коригування вогню, а також ураження споруд, техніки та особовому складу противника у глибокому тилу противника. Новий БпЛА має дальність польоту понад 2 тис. км, розмах крил майже 5 і може перебувати у повітрі понад добу. Про це 17 серпня Міноборони повідомило у Telegram.

Дальності застосування достатньо для ураження об'єктів за Уралом і в російському Сибіру, — наголосили у відомстві.

Зазначається, що «Довбуш Т40» має наднизьку радіолокаційну помітність й високопродуктивний двигун з системою електронного впорскування. Новий дрон має різні варіанти ураження цілей — камікадзе або скидання боєприпасу. Крім того, цей БпЛА вирізняється високою стійкістю до РЕБу.

У Міноборони наголосили, що «Довбуш Т40» виготовили на українському підприємстві, яке має значний досвід виготовлення таких літальних пристроїв. Цей завод є виробником дронів «Довбуш Т20» і «Котигорошко», які працюють на полі бою з 2022 року і мають одні з найвищих показників ефективності.

Нагадаємо, у червні Сили оборони України отримають безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) «Таліон» вітчизняного виробництва, який може бути як перехоплювачем, так і ударним безпілотником.