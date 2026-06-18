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Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Украинские дроны уничтожили наземный роботизированный комплекс рашистов вместе с боекомплектом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214501-ukrainskie-drony-unichtojili-nazemnyy-robotizirovannyy-kompleks-rashistov-vmeste-s-boekomplektom.htmlРакурс
На півдні пілоти дронів Держприкордонслужби знищили низку ворожих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 18 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зокрема, було уражено:
- автівку;
- гармату;
- антени зв’язку;
- наземний роботизований комплекс разом із боєкомплектом.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.