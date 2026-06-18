Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Украинские дроны уничтожили наземный роботизированный комплекс рашистов вместе с боекомплектом (ВИДЕО)

18 июн 2026, 12:53
999

На півдні пілоти дронів Держприкордонслужби знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 18 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зокрема, було уражено:

  • автівку;
  • гармату;
  • антени зв’язку;
  • наземний роботизований комплекс разом із боєкомплектом.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров