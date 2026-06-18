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Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Українські дрони знищили наземний роботизований комплекс рашистів разом із боєкомплектом (ВІДЕО)

18 чер 2026, 12:53
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На півдні пілоти дронів Держприкордонслужби знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 18 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зокрема, було уражено:

  • автівку;
  • гармату;
  • антени зв’язку;
  • наземний роботизований комплекс разом із боєкомплектом.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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