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Последствия российского удара по Днепру 18 июня, фото: ГСЧС
В Днепре возросло количество пострадавших в результате российского ракетного удара (ФОТО)https://racurs.ua/n214507-v-dnepre-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskogo-raketnogo-udara-foto.htmlРакурс
У Дніпрі через російську атаку сьогодні, 18 червня, загинув чоловік.
Також вже відомо про десятьох постраждалих, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Постраждалих госпіталізували до лікарні.
Зазначається, що внаслідок російської атаки було пошкоджене приватне підприємство, виникла пожежа.
Всі займання ліквідовані. На місці працювали 25 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.