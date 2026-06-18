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Ракурс
Наслідки російського удару по Дніпру 18 червня, фото: ДСНС

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару (ФОТО)

18 чер 2026, 15:13
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У Дніпрі через російську атаку сьогодні, 18 червня, загинув чоловік.

Також вже відомо про десятьох постраждалих, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Зазначається, що внаслідок російської атаки було пошкоджене приватне підприємство, виникла пожежа.

Всі займання ліквідовані. На місці працювали 25 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.

Наслідки російського удару по Дніпру 18 червня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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