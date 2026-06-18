Наслідки російського удару по Дніпру 18 червня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214507-u-dnipri-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskogo-raketnogo-udaru-foto.html

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У Дніпрі через російську атаку сьогодні, 18 червня, загинув чоловік.

Також вже відомо про десятьох постраждалих, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Зазначається, що внаслідок російської атаки було пошкоджене приватне підприємство, виникла пожежа.

Всі займання ліквідовані. На місці працювали 25 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.