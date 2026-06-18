Рашисти 18 червня вдарили по Дніпру, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n214502-rashysty-vdaryly-po-dnipru-ie-zagyblyy-ta-poraneni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 18 червня, вранці завдали ударів по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок удару:

загинув чоловік;

дев’ятеро людей дістали поранень. Восьмеро постраждалих у лікарнях, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще одна людина лікуватиметься вдома.

Прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури повідомляє, що цей удар, попередньо, було завдано балістичними ракетами.

Крім того, зранку та вдень внаслідок атак FPV-дронами на Нікопольщині загинув чоловік, ще четверо людей дістали поранення. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу).