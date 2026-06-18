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Ракурс
Рашисти 18 червня вдарили по Дніпру, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Рашисти вдарили по Дніпру — є загиблий та поранені (ФОТО)

18 чер 2026, 13:20
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Російські загарбники сьогодні, 18 червня, вранці завдали ударів по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок удару:

  • загинув чоловік;
  • дев’ятеро людей дістали поранень. Восьмеро постраждалих у лікарнях, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще одна людина лікуватиметься вдома.

Прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури повідомляє, що цей удар, попередньо, було завдано балістичними ракетами.

Крім того, зранку та вдень внаслідок атак FPV-дронами на Нікопольщині загинув чоловік, ще четверо людей дістали поранення. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу).

Рашисти 18 червня вдарили по Дніпру, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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