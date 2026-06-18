Оккупанты сбросили авиабомбы на склад с химическими веществами в Сумской области. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Сумській області.

Ворожі літаки в четвер, 18 червня, скинули авіаційні бомби на околиці Сум. Внаслідок цього загорілися склади, де зберігалися залишки сірковмісних речовин. Відповідні служби переконують, що загрози для населення немає. Про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Однак при цьому експерти закликають мешканців Бездрицької, Верхньосироватської та Краснопільської громад зачинити вікна та, за можливості, обмежити перебування на вулиці. Наголошується, що у повітрі може відчуватися запах сірки.

Очільник ОВА додав, що працівники лабораторного центру працюють на місці пожежі та проводять необхідні заміри.

Нагадаємо, в ніч на 18 червня росіяни атакували Глухівську громаду на Сумщини. Під ударом опинилася будівля навчального закладу й виникла пожежа. Також ворог скинув дві керовані авіабомби по околиці Сум. Внаслідок цієї атаки загинув 64-річний чоловік.