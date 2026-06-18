Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

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Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 18 червня, атакували Глухівську громаду на Сумщини.

Під ударом опинилася будівля навчального закладу, виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через загрозу повторного обстрілу рятувальники призупиняли роботи та відходили в безпечне місце, — розповіли у відомстві. — Наразі всі осередки горіння вдалося ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, рашисти сьогодні близько 4-ї години ранку завдали удару двома керованими авіабомбами по околиці Сум. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.