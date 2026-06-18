США предупредили американцев об опасности России. Фото:

https://racurs.ua/n214520-ssha-predupredili-svoih-grajdan-v-rf-o-dronovoy-opasnosti.html

Ракурс

США попередили своїх громадян в РФ про небезпеку у зв’язку з атаками БпЛА.

У Вашингтоні закликав американців у Росії шукати укриття під час атак безпілотників. Атаки та вибухи фіксували поблизу кордону з Україною, а також у Москві, Казані та Санкт-Петербурзі. Відповідне попередження 18 червня оприлюднив Державний департамент Сполучених Штатів Америки.

Громадянам США рекомендують не наближатися до дронів і їхніх уламків, дотримуватися вказівок місцевої влади та стежити за повідомленнями в ЗМІ. Також відомство вкотре заявило, що американцям не рекомендовано їздити до Росії.

Нагадаємо, вночі 12 червня Москва та Московська область зазнали масованої атаки українських безпілотників. Удари БпЛА прийшлися по Московському НПЗ.

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що на території нафтопереробного заводу було зафіксовано щонайменше п’ять точок горіння. Дрони уразили комбіновану установку перероблення нафти, установки вторинного перероблення та резервуарний парк.

Під час атаки на НПЗ 16 червня українські безпілотники вивели з ладу установку CDU-6, а під час сьогоднішньої атаки — установку Euro+. Вони обидві забезпечують 100% первинної переробки нафти цього підприємства.

Міський голова Москви Сергій Собянін заявив, що до ранку на підльоті до столиці РФ начебто було знешкоджено приблизно 200 БпЛА. Російські ЗМІ назвав сьогоднішній наліт дронів наймасованішою атакою на Москву за останні два роки.