Дроны массированно атаковали Москву и Московскую область. Фото:

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Ракурс

Москва та Московська область у ніч 18 серпня зазнала масованої атаки БпЛА.

З вечора понеділка столицю РФ нібито атакували понад 600 безпілотників, а «Росавіація» оголосила про обмеження і призупинку в роботі московських аеропортів «Шереметьєво», «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський». У Московській області було знищено 180 дронів. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Моніторингові Telegram-канали поінформували, що один із житлових будинків постраждав внаслідок роботи російської ППО. Також попередньо відомо про атаку на Московський нафтопереробний завод, відповідна інформація наразі потребує підтверджень. Під ударами опинився й логістичний комплекс компанії Wildberries в «Атлант-парку» Богородського округу. Там сталась пожежа.

Російські ЗМІ поінформували, що нібито щонайменше вісім авіарейсів «не змогли приземлитися в Москві через обмеження з міркувань безпеки».

Нагадаємо, в ніч проти 14 серпня БпЛА атакували Москву та Ленінградську область. У порту Усть-Луга спалахнула пожежа. Міноборони РФ тоді заявило про «збиття» 553 українських безпілотників.