Житель Запорожской области взорвался на мине-«лепестке», фото: полиция Запорожья

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Ракурс

Житель Запорізької області підірвався на протипіхотній міні, коли косив траву біля свого будинку.

Поранений намагався самостійно доїхати до медичного закладу на велосипеді. Про це повідомляє прес-служба поліції Запоріжжя.

Увечері 18 червня працівники Мелітопольського районного управління поліції, які несли службу на блокпості, помітили велосипедиста із закривавленою ногою. На розпитування поліцейських про те, що сталося, чоловік відповідав нечітко, його мовлення було уповільненим, а сам він майже втрачав свідомість, — розповіли в поліції.

Правоохоронці наклали йому турнікет і стерильні пов’язки:

Виявилось, що чоловік косив траву біля свого будинку та випадково наступив на вибухонебезпечний предмет — ймовірно на «пелюстку». Перебуваючи у стані шоку, він сів на велосипед та самостійно вирушив до найближчого медичного закладу.

Зазначається, що дружина пораненого відправила йому навздогін родича на автомобілі. Він саме підʼїжджав до блокпоста, тож постраждалий вже з турнікетом та перевʼязаною раною зміг продовжити шлях на авто.

Наразі його життю нічого не загрожує, лікарі надають всю необхідну допомогу.

У поліції наголошують, що бойові дії несуть чимало загроз для мешканців прифронтових територій: