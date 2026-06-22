Рашисты разрушили старинную усадьбу Миклашевских, фото: Анна Головко

https://racurs.ua/n214560-rossiyane-razrushili-istoricheskuu-dostoprimechatelnost-v-zaporoje-foto.html

Ракурс

На Запоріжжі у селі Біленькому Запорізького району внаслідок російських обстрілів зруйнована садиба Миклашевських — архітектурна та історична пам’ятка.

Про це сьогодні, 22 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила очільниця прес-служби національного заповідника «Хортиця» Ганна Головко.

Садиба Михайла Миклашевського — представника старовинного українського козацько-старшинського роду — була не просто архітектурною та історичною пам’яткою. Це була єдина настільки добре збережена садиба запорізького краю! — наголосила вона.

За словами Головко, ця садиба пережила численні історичні потрясіння за понад півтора століття свого існування та неодноразово зазнавала пошкоджень уже під час повномасштабної російсько-української війни. Сьогодні, ймовірно, її було втрачено назавжди.

Будівля, зведена у 1853−1916 роках, залишалася живою спадщиною. У її стінах ще зберігалися старовинний дерев’яний декор, гвинтові металеві сходи, веранди, унікальні елементи інтер'єру. Тут навчалися діти, працювали вчителі, тут пам’ятали й переповідали історії нашого краю, — зазначила Головко.