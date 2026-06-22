Рекорд Украины по перехвату российских дронов. Скриншот

https://racurs.ua/n214570-ukrainskie-piloty-bpla-v-techenie-dnya-unichtojili-61-rossiyskiy-dron-molniya-video.html

Ракурс

Рекорд України з перехоплення російських дронів встановили українські оператори БпЛА.

Лише упродовж одного дня пілоти батальйону безпілотних систем SIRIUS 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили 61 російський дрон типу «Молнія». Таким чином бійці встановили рекорд України з перехоплення російських безпілотників. До того найвищий показник в країні тримався на позначці 44 дрони. Про це повідомляється на сторінці 118-ї ОМБр у Facebook.

Зазначається, що екіпаж безперервно працював на позиціях майже 18 годин. Першу повітряну ціль українські пілоти знешкодили о 4.10, а останню аж о 21.47. Тобто російські військові втрачали по одному дрону кожні 17,5 хвилин.

Нагадаємо, в Запорізькій області український дрон знищив нову ударну платформу росіян — «Чернику». Це літаюче крило з дальністю до 100 км, крейсерською швидкістю 75 км/год. і стійкістю до РЕБ. Бойова частина становить від 0,7 кг у базовій версії до 3,5 кг у посиленій.