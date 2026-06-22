Знищення російської «Черники», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214562-ukrayinskyy-dron-znyschyv-novu-udarnu-platformu-rashystiv-video.html

Ракурс

На Запоріжжі український дрон знищив нову ударну платформу рашистів — «Чернику».

Відповідне відео сьогодні, 22 червня, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці засновник компанії з виробництва дронів «Генерал Черешня» Ярослав Гришин.

Вперше на Запорізькому знищено «Чернику» — нову ударну платформу, яку росія активно застосовує по прифронтових регіонах. ЇЇ знищили «Посіпаки» 39 ЗРП та 23 бригада НГУ «Хортиця» перехоплювачем «Генерал Черешня AIR», — зазначив він.

«Черника» — це літаюче крило з дальністю до 100 км, крейсерською швидкістю 75 км/год і стійкістю до РЕБ. Бойова частина становить від 0,7 кг у базовій версії до 3,5 кг у посиленій.

Дешева, малорозмірна, складна для традиційної ППО. Саме на такі платформи масового виробництва Росія зараз і робить ставку, — додав Гришин.

Також Гришин повідомив сьогодні, що ворог атакував одне з виробництв дронів «Генерал Черешня».