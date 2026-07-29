Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

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На Дніпропетровщині п’ятеро людей постраждали внаслідок російських обстрілів — російські загарбники майже 50 разів атакували три райони області.

Про це сьогодні, 29 липня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема:

у Нікопольському районі поранені п’ятеро осіб. Пошкоджено інфраструктуру, підприємство, магазин і житлові будинки;

у Криворізькому районі пошкоджено приватну оселю;

у Павлоградському районі окупанти завдали удару по агропідприємству, спричинивши пожежу.

Всі пожежі ліквідовані.