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Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС
Рашисти майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровщини — п’ятеро постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215308-rashysty-mayje-50-raziv-atakuvaly-try-rayony-dnipropetrovschyny-p-yatero-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
На Дніпропетровщині п’ятеро людей постраждали внаслідок російських обстрілів — російські загарбники майже 50 разів атакували три райони області.
Про це сьогодні, 29 липня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.
Зокрема:
- у Нікопольському районі поранені п’ятеро осіб. Пошкоджено інфраструктуру, підприємство, магазин і житлові будинки;
- у Криворізькому районі пошкоджено приватну оселю;
- у Павлоградському районі окупанти завдали удару по агропідприємству, спричинивши пожежу.
Всі пожежі ліквідовані.