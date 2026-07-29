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Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС
Рашисты почти 50 раз атаковали три района Днепропетровщины — пятеро пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n215308-rashisty-pochti-50-raz-atakovali-tri-rayona-dnepropetrovschiny-pyatero-postradavshih-foto.htmlРакурс
На Дніпропетровщині п’ятеро людей постраждали внаслідок російських обстрілів — російські загарбники майже 50 разів атакували три райони області.
Про це сьогодні, 29 липня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.
Зокрема:
- у Нікопольському районі поранені п’ятеро осіб. Пошкоджено інфраструктуру, підприємство, магазин і житлові будинки;
- у Криворізькому районі пошкоджено приватну оселю;
- у Павлоградському районі окупанти завдали удару по агропідприємству, спричинивши пожежу.
Всі пожежі ліквідовані.