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Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС

Рашисты почти 50 раз атаковали три района Днепропетровщины — пятеро пострадавших (ФОТО)

29 июл 2026, 21:14
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На Дніпропетровщині п’ятеро людей постраждали внаслідок російських обстрілів — російські загарбники майже 50 разів атакували три райони області.

Про це сьогодні, 29 липня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема:

  • у Нікопольському районі поранені п’ятеро осіб. Пошкоджено інфраструктуру, підприємство, магазин і житлові будинки;
  • у Криворізькому районі пошкоджено приватну оселю;
  • у Павлоградському районі окупанти завдали удару по агропідприємству, спричинивши пожежу.

Всі пожежі ліквідовані.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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