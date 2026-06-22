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Уничтожение российской «Черники», скриншот видео
Украинский дрон уничтожил новую ударную платформу рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214562-ukrainskiy-dron-unichtojil-novuu-udarnuu-platformu-rashistov-video.htmlРакурс
На Запоріжжі український дрон знищив нову ударну платформу рашистів — «Чернику».
Відповідне відео сьогодні, 22 червня, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці засновник компанії з виробництва дронів «Генерал Черешня» Ярослав Гришин.
Вперше на Запорізькому знищено «Чернику» — нову ударну платформу, яку росія активно застосовує по прифронтових регіонах. ЇЇ знищили «Посіпаки» 39 ЗРП та 23 бригада НГУ «Хортиця» перехоплювачем «Генерал Черешня AIR», — зазначив він.
«Черника» — це літаюче крило з дальністю до 100 км, крейсерською швидкістю 75 км/год і стійкістю до РЕБ. Бойова частина становить від 0,7 кг у базовій версії до 3,5 кг у посиленій.
Дешева, малорозмірна, складна для традиційної ППО. Саме на такі платформи масового виробництва Росія зараз і робить ставку, — додав Гришин.
Також Гришин повідомив сьогодні, що ворог атакував одне з виробництв дронів «Генерал Черешня».
Маю повідомити прикру новину: одне з наших виробництв зазнало удару внаслідок попередньої атаки ворога. Головне!!! Всі наші співробітники живі та здорові. Це війна. Ми були готові до таких подій… Наразі продовжуємо оцінювати результати нанесених збитків. Все відновиться — залізо та техніка ніщо в порівнянні з людьми, — зазначив він.